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АТВ ЗАТО Александровск27.12.17 20:29

Моряки СФ тоже нуждаются в психологической разгрузке и реабилитации

В России официально стартовала кампания по выборам главы государства. Для граждан, которые не окажутся в единый день голосования, 18 марта, по месту своей регистрации, предусмотрена возможность сделать свой выбор в месте фактического пребывания. Открепительного удостоверения уже не нужно.

Бал «Добрых сердец». Наступающий год объявлен Годом волонтёра. В большом ЗАТО действует сразу несколько молодёжных объединений добровольных помощников. В преддверии праздника александровские волонтёры собрались в снежногорской «Розе ветров».

Между боями и походами. На Кольской флотилии разнородных сил Северного флота открылся пункт психологической разгрузки и реабилитации личного состава.

Сегодня, 27 декабря, свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. 27 лет назад на основании постановления Совета Министров РСФСР был образован российский корпус спасателей. Эта дата считается днём образования Министерства по чрезвычайным ситуациям. «Предупреждение, спасение, помощь» - девиз, начертанный на эмблеме аварийных служб, которые и в новогодние праздники будут на посту.

Производственную программу выполнили полностью. Портфель заказов не пустовал - на СРЗ «Нерпа» подводят итоги года. К итогам 2017 года, а также к планам и перспективам судоремонтников «Нерпы» на 2018-й, редакция «АТВ ЗАТО Александровск» вернётся в январе, а сейчас будет показан сюжет об их коллегах из полярнинской «Десятки». Чем запомнился уходящий год и что ожидают они в следующем.

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Ответственность и профессионализм руководства организации - это львиная доля успехов коллектива в будущем. Взвешенный и продуманный подход О. Ноздрачева как руководителя аптек к такому сегменту рынка
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
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