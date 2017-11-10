Музей привнёс ярких красок в полярную ночь

На этой неделе «Кировка» отметила юбилей. Кульминацией торжеств по случаю 85-летия областного учреждения культуры стало традиционное открытие творческого сезона. На праздничном концерте побывала и делегация ЗАТО Александровск.

Мы разные, но мы вместе. Уже в пятый раз традиционный фестиваль национальных культур «Край морошковый» собрал самодеятельных исполнителей. Песни, танцы и блюда национальной кухни во всём великолепии и многообразии на этот раз были представлены в гаджиевском Доме офицеров.

Эта служба трудна и опасна, но важна и почётна. Сегодня 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов России. Сегодня Александровские полицейские принимали поздравления во Дворце культуры «Современник». Грамоты, награды и очередные звания. В преддверии профессионального праздника в большом ЗАТО прошла традиционная встреча отрядов ЮИД. Сегодня во всех школах муниципалитета ведётся работа по пропаганде Правил дорожного движения. Кто и как её ведёт, решают ребята в полицейской форме.

Добавить красок в полярную ночь предлагает местный историко-краеведческий музей. Свои работы представили в нём снежногорские художники. Открытие выставки состоялось в рамках ежегодного праздника культуры «Ночь искусств». По всем музейным залам - вплоть до чердака - прошлась съёмочная группа «АТВ ЗАТО Александровк».