22 вопроса включили в повестку дня очередного, последнего перед парламентскими каникулами, заседания Совета депутатов ЗАТО Александровск. Под занавес весенней сессии депутаты заслушали отчёты глав законодательной и исполнительной органов власти о деятельности в 2016 году, внесли изменения в бюджет и в ряд нормативных актов местного значения.

С завтрашнего дня в ЗАТО Александровск начнёт работать КПП «Кулонга». Пропускной пункт на 26-м километре автодороги Мишуково-Снежногорск принят в эксплуатацию полярнинским районом базирования. В связи с этим необходимо учитывать нагрузку, которая возрастёт на персонал пропускного пункта. На проверку документов может уйти больше времени.

Сегодня конкурсный проект – завтра технология в производство. На «Нерпе» подвели итоги ежегодного конкурса инженеров. Победителям награды и премии - стимулы совершенствовать знания, умения и навыки.

Высокопатогенный вирус гриппа птиц Н5N8 вновь угрожает восьми регионам России. Птицы, мигрирующие по Средиземноморью, с большой долей вероятности могут занести вирус и в Мурманскую область.

В школах закончились уроки и начались экзамены. А вот в Полярном открылась новая школа – «Школа пожилого пешехода». Она заработала в рамках конкурса «От поколения к поколению». Этому событию мы обязаны общественникам - Общероссийской детской организации «Школа юного пешехода», Фонду детских благотворительных программ и Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Завтра, 1 июня, отмечается День защиты детей. Празднику посвящено множество самых разнообразных мероприятий, которые пройдут на разных площадках большого ЗАТО.