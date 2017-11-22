Полтора десятка вопросов составили повестку дня очередного заседания Совета депутатов большого ЗАТО. Муниципальные парламентарии одобрили коррективы в главный нормативный документ Александровска – устав ЗАТО и ряд других актов местного значения.

Александровские автоинспекторы присоединились к акции, посвящённой Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Статистика неумолима, каждый год на дорогах гибнут тысячи людей. В силах каждого попытаться предотвратить трагедию или оказать первую помощь пострадавшему. Этому было посвящено мероприятие в Полярном с участием медиков, спасателей, военнослужащих и школяров – юных инспекторов движения.

На Северо-Западе России на одну федеральную образовательную площадку стало больше. Такой статус получило дошкольное учреждение большого ЗАТО, одержав победу в конкурсе по патриотическому воспитанию.

Дать фору молодым готовы хоть сейчас. Полярнинский отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отметил своё 45-летие. Почётными гостями торжественных мероприятий стали ветераны отряда специального назначения.