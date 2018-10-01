Не стареют душой ветераны...

В повестке дня традиционного аппаратного совещания на старте новой рабочей недели в администрации стоят вопросы готовности большого ЗАТО к предстоящим холодам, текущие проблемы и вопросы на контроле.

Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать - сегодня отмечают Международный день пожилых людей. ЗАТО Александровск не остался в стороне. Представителей старшего поколения чествовали в городе судоремонтников. Полярнинская команда ветеранов труда приняла участие в областном конкурсе «Спартакиада 2018.

Европротокол - упрощенное оформление документов о ДТП, без участия сотрудников полиции. Путем заполнения бланка извещения самими участниками аварии. Это позволяет не только сократить время на оформление, но и быстро убрать машины с проезжей части, минимизировав риск новых столкновений. Госавтоинспекторы рекомендуют и напоминают: процедура содержит множество нюансов.

За минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 83 нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами. На территории ЗАТО зарегистрировано 7 ДТП с материальным ущербом. В том числе с пострадавшими. Два человека госпитализированы. В продолжение темы: ОМВД России по ЗАТО Александровск приглашает на службу в органы внутренних дел на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава.

В гостях у журналистов. На студийной кухне «ЗАТО-ТВ» побывали и даже попробовали себя в качестве ведущих новостей и корреспондентов дошколята. Малыши из детского сада № 9 г . Снежногорска открывают для себя профессию журналиста.

В Полярном приживаются новые спортивные традиции. Уже во второй раз состоялся легкоатлетический забег через Петров мост. На старт вышли воспитанники детских садов вместе с родителями.

Город судоремонтников отметил своё 45-летие. День рождения только раз году, но при желании праздник можно растянуть и на целый год. В рубрике «Признание в любви родному городу» очередные тёплые слова в адрес юбиляров.