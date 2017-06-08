Не всё, что появляется из-под снега, – подснежники. В большом ЗАТО продолжается борьба с наследством зимы. Сугробы отступили, пришло время разобраться с мусором. Об этом шла речь на коммунальном часе в администрации Александровска.

Летом жизнь в северных городах замирает. Горожане отправляются в отпуск, в школах закончились занятия, в учреждениях культуры – творческие сезоны. Наступает время ремонта. В полярнинском Центре культуры «Север» в межсезонье решили установить новую сцену.

28 мая Мурманская область отметила 79-летие. Следующий май будет юбилейным. Жителей Кольского Заполярья приглашают принять участие в выборе праздничной символики юбилея – логотипа и слогана.

Сегодня, 8 июня, свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. К торжествам имеют отношения все сотрудники реабилитационных центров, приютов, домов престарелых. На территории большого ЗАТО работают сразу два учреждения социального профиля - Комплексный центр социального обслуживая и Межрайонный центр социальной поддержки. В это день работники этих учреждений принимают поздравления с праздником.

Погода наконец-то решила подарить северянам тепло лета. Между тем впереди ещё и праздники календарные. Выходные увеличатся на один день. Провести их с пользой и удовольствием поможет программа многочисленных мероприятий. 12 июня северяне будут отмечать День России. В большом ЗАТО к празднику готовится множество мероприятий, а в их череде уж точно не затеряется акция Центра и гражданского патриотического воспитания молодёжи «Копилка добра».