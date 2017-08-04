Неделя под знаком Дня ВМФ

На календаре последний месяц лета. Жизнь в это время городах большого ЗАТО неспешная, сказывается отпускной период, но всё же новостей хватает.

Центральным событием последних июльских дней стали торжества по случаю профессионального праздника военных моряков. Сегодня в обзоре редакции «АТВ ЗАТО Александровск» репортаж о многочисленных мероприятиях Дня ВМФ.

Первый подарок моряки получили накануне праздника. В Гаджиево состоялась церемония передачи очередного дома, построенного для военнослужащих подводных сил. Ключи от квартир получили 35 семей подводников. Вручал их лично командующий Северным флотом.

День Военно-морского флота в Полярном совпал со знаменательной датой. В июле 2017 Кольской флотилии разнородных сил исполнилось 35 лет. Одним из центральных праздничных событий стало открытие музея Краснознамённого флотского объединения. Торжественная часть по случаю праздника и юбилея состоялась вечером в Центре культуры «Север». Поздравить Кольскую Краснознамённую с днём рождения собрались шефы и почётные гости: металлурги и космонавты, судоремонтники и банкиры.

Главным событием в программе торжеств по случаю Дня военно-морского флота в столице подводных сил стал военный парад и смотр строя и песни войск Гаджиевского гарнизона.