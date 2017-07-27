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АТВ ЗАТО Александровск27.07.17 18:00

Неожиданная проблема пятой трудовой четверти в большом ЗАТО

Насущным проблемам большого ЗАТО была посвящено рабочее совещание, которое провёл сегодня в Александровске депутат Государственной Думы Алексей Лященко. Повестку дня встречи определили обращения граждан. Ответ держали главы законодательной и исполнительной власти Александровска, представители коммунальных служб.

На портале правительства Мурманской области появился новый раздел «Открытый бюджет».

В ЗАТО Александровск в разгаре пятая трудовая четверть. Всего по планам Центра занятости в период летней кампании будут трудоустроены 343 подростка, но в преддверии августа сотрудники центра столкнулись с необычной проблемой.

Навстречу юбилею. К 60-летию столицы подводных сил администрация ЗАТО Александровск объявляет о начале фотоконкурса «Гаджиево в лицах». 

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