Неожиданная проблема пятой трудовой четверти в большом ЗАТО

Насущным проблемам большого ЗАТО была посвящено рабочее совещание, которое провёл сегодня в Александровске депутат Государственной Думы Алексей Лященко. Повестку дня встречи определили обращения граждан. Ответ держали главы законодательной и исполнительной власти Александровска, представители коммунальных служб.

На портале правительства Мурманской области появился новый раздел «Открытый бюджет».

В ЗАТО Александровск в разгаре пятая трудовая четверть. Всего по планам Центра занятости в период летней кампании будут трудоустроены 343 подростка, но в преддверии августа сотрудники центра столкнулись с необычной проблемой.

Навстречу юбилею. К 60-летию столицы подводных сил администрация ЗАТО Александровск объявляет о начале фотоконкурса «Гаджиево в лицах».