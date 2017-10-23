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АТВ ЗАТО Александровск23.10.17 18:00

Нынешний год в большом ЗАТО богат на юбилеи

Знаковым событием в жизни большого ЗАТО стало 60-летие Гаджиево. В следующем году свой юбилей отметит город судоремонтников. Снежногорску исполнится 45. Подготовку к предстоящим торжествам в муниципалитете начинают загодя. И хотя оргкомитет официально ещё не приступил к работе, основные задачи обозначены. В частности, в 2018 году предстоит ремонт главной концертной площадки города – Дворца культуры «Современник».

Полярнинский центр культуры «Север» в субботу уже отметил своё 20-летие на обновлённой сцене, но со старыми друзьями и почитателями.

В России проходит месячник борьбы с раком молочной железы. Мероприятия в рамках месячника призваны привлечь внимание к заболеванию, которое в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Медики констатируют – главная причина не столько болезнь сама по себе, сколько позднее её обнаружение.

И вновь о приятном. Нынешний год богат на юбилеи. У Центра культуры «Север» эстафету принимает Полярнинский историко-краеведческий музей, которому в этом году также 20. Для полярнинцев, особенно школяров и молодёжи, музей всегда был рядышком с госпиталем, у моста. Между тем, горожане постарше помнят ещё старое здание: обшарпанное, с выбитыми стёклам, которому будучи историческим памятником суждено было стать и хранилищем истории города в Екатерининской гавани. Само собой свою историю помнят и сотрудники учреждения.

 

 

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