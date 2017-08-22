Образовательные учреждения ЗАТО Александровск готовятся к 1 сентября

Еженедельный коммунальный час в администрации ЗАТО Александровск, как всегда, обозначил проблемные места на коммунальном фронте и, по большому счёту, предварил заседание выездной региональной комиссии по подготовке к зиме.

Готовность образовательных учреждений к предстоящей зиме и к новому учебному году обсуждалась на оперативном совещании у главы региона. 1 сентября в школы Мурманской области пойдут 140 тысяч учеников, среди них почти 9 тысяч первоклашек.

У регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ есть свой представитель в ЗАТО Александровск. Организация работает в Мурманской области уже больше года. Она была создана в соответствии с указом президента России.

Жители и гости большого ЗАТО могут получить заграничный и российский паспорт со скидкой. В настоящее время подразделения по вопросам миграции ЗАТО Александровск предоставляют заявителям услуги с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.

«Море доброты» - этот благотворительный проект реализует наш сетевой партнёр – редакция телеканала «Арктик-ТВ». Новый подопечный этой программы Даша Витовская из Полярного, которая страдает ДЦП. Девочка не умеет ходить, но прогнозы врачей обнадеживают – поставить ребёнка на ноги реально. Подспорьем может стать тренажёр, его настоятельно советуют приобрести родителям Даши медики. Стоимость чудо-аппарат более 300 тысяч рублей.