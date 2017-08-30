Очередной заказ от Северного флота для коллектива СРЗ

Новости с коммунальных фронтов обсудили на еженедельном аппаратном совещании и коммунальном часе в администрации муниципалитета. В центре внимания участников совещания - начало нового учебного года и очередного отопительного сезона.

Наградой за многолетний труд становится заслуженный отдых, пенсия. Законодательством определены пенсионный возраст, порядок и размер, который чаще всего не так велик, как хотелось бы. Приятным бонусом становятся льготы. Право на них может дать почётное звание. К примеру, «Ветеран труда».

Очередной заказ от Северного флота. На доковый ремонт на 10-й СРЗ встал катер СФ. С помощью плавкрана, дождавшись большой воды, судоремонтники установили судно на стапельное место на заводском причале.

Геймеры, объединяйтесь! Такой лозунг могли бы взять на вооружение участники турнира по настольным играм в Центре культуры «Север».

Столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ», который в рубрике «Признание в любви родному городу» выдаёт в эфир тёплые слова жителей о родном городе.