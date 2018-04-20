Огнеборцы нагрянули в садик

Сегодня в большом ЗАТО состоялся традиционный пятничный коммунальный рейд по городам Александровска. Маршрут движения, как и прежде, был составлен на основании обращений жителей и вопросов на контроле администрации муниципалитета.

Привычный распорядок дня двух полярнинских детских садов был нарушен сигналом пожарной тревоги. Картину дополняла пожарная машина во дворе дошкольного учреждения и огнеборцы в спецснаряжении. Тревога оказалось учебной. На территории ЗАТО проходят плановые тренировки по пожарной безопасности.

На этой неделе в ЗАТО стартовала летняя оздоровительная кампания. На отдых маленьких александровцев будет потрачено более 8 млн рублей из муниципальной казны. По конкурсу определены оздоровительные учреждения в Краснодарском крае и Белгородской области. Кроме того, по линии регионального Министерства образования и науки будут распределены путёвки в Ленинградской области Анапе и в Крыму. Также в период каникул будут работать и городские лагеря в самом ЗАТО.

На этой неделе в России стартовала «Неделя без турникетов». Профориентационное информирование школьников и студентов, направленное на знакомство с деятельностью ведущих предприятий регионов и муниципалитетов.

За минувшую неделю сотрудниками Госавтинспекции было выявлено 144 нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами. Зарегистрировано 99 ДТП с материальным ущербом. Зафиксировано три грубых нарушения: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и два выезда на полосу встречного движения.

«Двое лифте, не считая текилы». ЗАТО Александровск посетили столичные артисты. Снежногорские зрители увидели на сцене Дворца культуры «Современник» комедию на двоих.