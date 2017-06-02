Основной «удар» примет на себя КПП «Кулонга»

На этой неделе в ЗАТО Александровск начал работать контрольно-пропускной пункт «Кулонга». КПП на 26-м км автодороги Мишуково-Снежногорск принят в эксплуатацию полярнинским районом базирования. Персонал приступил к работе. Жалоб и предложений от александровцев пока не поступало.

В последних числах мая в регионе прошли торжественные мероприятия по случаю 79-й годовщины образования Мурманской области. По традиции в преддверии знаменательной даты чествуют лучших северян. За многолетний труд во благо Заполярья 13 александровцев пополнили списки награждённых региональным знаком «Ветеран труда».

22 вопроса составили повестку дня очередного заседания Совета депутатов ЗАТО Александровск на этой неделе. Под занавес весенней сессии депутаты заслушали отчёты глав законодательной и исполнительной органов власти о деятельности в 2016 году, внесли изменения в бюджет и ряд нормативных актов местного значения.

Сегодня конкурсный проект – завтра технология в производство. На СРЗ «Нерпа» подвели итоги ежегодного конкурса инженеров. Победителям - награды и премии, которые станут стимулом совершенствования знаний, умений и навыков.

Высокопатогенный вирус гриппа птиц Н5N8 вновь угрожает 8-ми регионам России. Птицы, мигрирующие по Средиземноморью, с большой долей вероятности могут занести вирус и в Мурманскую область.

В школах закончились уроки и начались экзамены. А вот в Полярном открылась новая школа – «Школа пожилого пешехода». Она заработала в рамках конкурса «От поколения к поколению». С инициативой об открытии такого учебного заведения выступили общественники - Общероссийская детская организация «Школа юного пешехода», Фонд детских благотворительных программ и «Союз пенсионеров России».