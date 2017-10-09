Стартовала очередная рабочая неделя. Злободневные вопросы и планы на перспективу сегодня обсудили на традиционном аппаратном совещании в администрации большого ЗАТО.

Память героев Великой Отечественной войны почтили в Долине Славы. В Мурманской области завершилась ежегодная Вахта памяти. 7 октября в годовщину начала Петсамо-Киркенесской наступательной операции земле были преданы останки бойцов, найденных поисковиками в заполярных сопках.

Суда атомного технологического обеспечения (АТО) акватории Пала-губы скоро перешвартуются на новый заводской причал. Его строительство завершено полярнинскими судоремонтниками.

4 октября отметили День гражданской обороны России. В этом году системе исполнилось 85 лет и, не случайно, 2017 год был объявлен Годом гражданской обороны. Сотрудники аварийно-спасательных служб ЗАТО Александровск свой профессиональный праздник отметили, как и положено, масштабной тренировкой.

Полярнинский городской центр культуры «Север» готовится отметить своё 20-летие. Сегодня в эфире «АТВ ЗАТО Александровск» сотрудники учреждения ещё раз вспомнят, как всё начиналось.