Памятный знак Петру Любимникову - «…Его вспоминает с теплом каждый год, и этот построенный здесь переход»

В сентябре нынешнего года предстоят довыборы в Совет депутатов ЗАТО Александровск по двум полярнинским округам.

В ЗАТО Александровск продолжаются мероприятия по подготовке к зиме. Ресурсоснабжающие предприятия ремонтируют магистрали.

Две сотни услуг освоено за три года Многофункциональным центром ЗАТО Александровск. Не так давно перечень пополнился ещё двумя, уже снискавшими популярность у посетителей офисов «Мои документы».

Около трёх тысяч семей Мурманской области решили направить материнский капитал на образование детей, свидетельствует региональное отделения Пенсионного Фонда России.

«…Его вспоминает с теплом каждый год, и этот построенный здесь переход», - такие строки будут начертаны на памятном знаке Петру Любимникову, градоначальнику, почётному гражданину Полярного у мостового перехода, построенного им и негласно названного его именем.

Подразделения Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных продолжат акцию «День стерилизации».