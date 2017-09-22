Парламентарий ЗАТО Александровск начинает новый сезон с новым пополнением

На этой неделе завершились масштабные учения на Северном флоте, в которых помимо военных были задействованы и гражданские власти, и тревожные службы. Толчком к межведомственным взаимодействиям послужило происшествие в Полярном.

На этой неделе парламентарии ЗАТО Александровск собрались на первое после летних каникул заседание. Повестку дня Совета, обновленного количественно и персонально, составил десяток вопросов, в числе которых корректировка нормативных документов местного значения, протесты прокурора на прежние решения Совета, итоги оперативно-служебной деятельности александровских правоохранителей в первом полугодии 2017 года.

Между праздником и юбилеем. В предстоящие выходные жители Гаджиево отметят своё 60-летие. Торжества уже стартовали.

На календаре сентябрь, поэтому осень всё чаще напоминает о своём приходе. Капризничает дождями. Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям об осторожности при езде в сырую погоду и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Столица подводных сил отмечает своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.