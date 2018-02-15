«Патруль 51» - «Родительский патруль» выходит на дороги

С 12 по 23 февраля в ЗАТО Алесандровск проходит оперативно профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на проверку ТС юридических и физических лиц, с целью выявления нарушений ими правил перевозки пассажиров и требований действующего законодательства в области пассажирских перевозок.

С 29 января по 8 февраля на территории большого ЗАТО также проводилась операция «Встречная полоса»

С 1 февраля по настоящее время Госавтоинспекцией ЗАТО Александровск выявлено 191 нарушение правил дорожного движения водителями и пешеходами, зарегистрировано 22 ДТП с материальным ущербом, в которых ТС получили механические повреждения.

За участие в селфи-конкурсе «Я пристегнулся, пристегнись и ты!», который проходил в рамках Всероссийской акции «Пристегнись Россия!» отряд ЮИД школы № 279 Гаджиево отмечен поездкой в музей ГИБДД.

Представители родительской общественности образовательных учреждений нашего ЗАТО выходят в рейд с сотрудниками Госавтоинспекции. Под контролем «Родительского патруля» проходит обеспечение безопасности маленьких пешеходов. В рамках мероприятия «Родительский патруль» 14 февраля в Полярном прошла профилактическая акция «Зебра-территория добра».

Госавтоинспекция также продолжает вести профилактическую работу по пропаганде безопасности дорожного движения со взрослым населением нашего ЗАТО.