«Патруль 51» выходит на дороги и в эфир!

В эфире «АТВ ЗАТО Александровск» выходит программа «Патруль 51». Журналисты совместно с сотрудниками ГИБДД ЗАТО Александровск будут постоянно рассказывать об оперативно-профилактических мероприятиях и акциях, проходящих в большом ЗАТО, подводить итоги работы Госавтоинспеции и знакомить с изменениями в законодательстве.