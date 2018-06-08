АТВ ЗАТО Александровск08.06.18 20:55
ПАТРУЛЬ-51 ЗАТО Алдександровск
Комментарии
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Юляша - Буракаша из Простоквашино.
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А депутаты Совета депутатов ("горячо любимые" мурманчанами), те же замы Пряникова, Белошеев и Морарь ТОЖЕ СВОИМИ СИЛАМИ ВЫПОЛНЯЮТ РЕМОНТ В СЛУЖЕБНЫХ КАБИНЕТАХ?! Облачаются в робу и вперед мазать, клеи
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Афанасий
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