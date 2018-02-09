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АТВ ЗАТО Александровск09.02.18 20:30

Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён

В прошлом выпуске новостей  редакция рассказывала о ситуации вокруг контрольно-счётной палаты ЗАТО Александровск. Напомню, глава муниципального образования вынесла на рассмотрение депутатов вопрос о том, чтобы ревизорам КСП были предоставлены все удобства для проведения проверок. Причём организовать их обязаны на каждом предприятии. Какое решение приняли депутаты, будут ли потрачены бюджетные средства на комфорт ревизоров, узнавали журналисты «АТВ ЗАТО Александровск».

18 марта александровцы вместе со всей страной сделают главный выбор. В этом году у избирательной комиссии новая опция – личное оповещение граждан о местах и правилах голосования.

На комиссию по благоустройству общественных мест были вынесены предложения граждан, голосование за которые состоится в марте. Среди неравнодушных жителей и совсем юные. Школьники Гаджиева рассказали о своём проекте по реконструкции детской площадки. Визит юных дизайнеров, как нельзя лучше, демонстрирует главный принцип проекта – максимальное вовлечение граждан в общее дело. И в продолжение темы реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» -общественная комиссия утвердила перечень объектов для благоустройства на ближайшие 4 года. Подробнее рассказывают журналисты «АТВ ЗАТО Александровск».

Завтра свой профессиональный праздник отметят российские дипломаты. Представители МИД и ряд посольств уверенно трудятся на Кольском полуострове. Существует даже школа, где азы профессии изучают уже пять лет.

Осторожность на дороге превыше всего. Особенно в период морозов и шквальных ветров. Об этом в традиционной сводке напоминают представители Госавтоинспекции ЗАТО Александровск.

Учитель – не профессия, а призвание. В ЗАТО Александровск продолжается борьба за титул «Учителя года». В течение недели представители образовательных учреждений проводят открытые занятия в школах и детских садах.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 109.02.18 20:59 - VolkСулаева гнёт свою линию, но тут не получилось. Печально, что таких моментов в работе муниципальных советов мало: депутаты полюбили спокойную жизнь, а люди разуверились в том, что их голос будет услышан. А тут всколыхнулось малость.
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Volk
09.02.18 20:59
Сулаева гнёт свою линию, но тут не получилось. Печально, что таких моментов в работе муниципальных советов мало: депутаты полюбили спокойную жизнь, а люди разуверились в том, что их голос будет услыш
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
Алексей
09.02.18 11:15
Вот так знаки
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Наталья
08.02.18 23:34
Спасибо за сюжет! Хорошо, что еще есть такие люди, значит не все еще потеряно.
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