Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён

В прошлом выпуске новостей редакция рассказывала о ситуации вокруг контрольно-счётной палаты ЗАТО Александровск. Напомню, глава муниципального образования вынесла на рассмотрение депутатов вопрос о том, чтобы ревизорам КСП были предоставлены все удобства для проведения проверок. Причём организовать их обязаны на каждом предприятии. Какое решение приняли депутаты, будут ли потрачены бюджетные средства на комфорт ревизоров, узнавали журналисты «АТВ ЗАТО Александровск».

18 марта александровцы вместе со всей страной сделают главный выбор. В этом году у избирательной комиссии новая опция – личное оповещение граждан о местах и правилах голосования.

На комиссию по благоустройству общественных мест были вынесены предложения граждан, голосование за которые состоится в марте. Среди неравнодушных жителей и совсем юные. Школьники Гаджиева рассказали о своём проекте по реконструкции детской площадки. Визит юных дизайнеров, как нельзя лучше, демонстрирует главный принцип проекта – максимальное вовлечение граждан в общее дело. И в продолжение темы реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» -общественная комиссия утвердила перечень объектов для благоустройства на ближайшие 4 года. Подробнее рассказывают журналисты «АТВ ЗАТО Александровск».

Завтра свой профессиональный праздник отметят российские дипломаты. Представители МИД и ряд посольств уверенно трудятся на Кольском полуострове. Существует даже школа, где азы профессии изучают уже пять лет.

Осторожность на дороге превыше всего. Особенно в период морозов и шквальных ветров. Об этом в традиционной сводке напоминают представители Госавтоинспекции ЗАТО Александровск.

Учитель – не профессия, а призвание. В ЗАТО Александровск продолжается борьба за титул «Учителя года». В течение недели представители образовательных учреждений проводят открытые занятия в школах и детских садах.