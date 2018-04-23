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АТВ ЗАТО Александровск23.04.18 20:30

Переселение – по единым правила, по единому порядку, с уменьшением финансирования

Тема переселения из ЗАТО в среднюю полосу России на сегодняшний день, пожалуй, одна из самых острых. Александровцам, большую часть жизни прожившим и проработавшим на Севере, хочется в конце концов получить собственное жильё в регионах с более тёплым климатом.

Программа действует уже полтора десятка лет. Социальная гарантия закреплена федеральным законом «О ЗАТО» в июле 1992 года. Регламентирована постановлением правительства России в январе 2001 года.

Средства выделялись ежегодно из федерального бюджета. Очередники получали либо ключи от квартиры в средней полосе России, в городах, где строилось жильё по долевым договорам, либо субсидию, которую могли направить также на покупку квадратных метров.

До объединения в Полярном, Снежногорске и Скалистом действовали свои Положения о порядке обеспечения жильём. Нормы единые для всех: 33 квадратных метра на одного, 42 – на двоих, и далее по 18 метров на каждого члена семьи. Стоимость квадратного метра утверждалась Минстроем для каждого региона.

Законодательство менялось. После кризиса 2008 года решено было отказаться от долевого участия в строительстве. Приобретались только готовые квартиры. В 2009 году в соответствии с указом Президента России три ЗАТО были объединены в одно – ЗАТО Александровск. Следующие пять лет действовали три прежних Положения по отселению, квартиры распределялись очередникам пропорционально, существовало и три отдельных очереди: в Полярном, Гаджиево и Снежногорске.

Очередные изменения в «Закон о ЗАТО» в декабре 2014 года установили новые единые правила переселения – только жилищный сертификат. Сумма, по социальным нормам с учётом стоимости квадратного метра, утверждённой Минстроем. На сегодняшний день - 37 тысяч 848 рублей. Также законом был утверждён и единый порядок формирования очереди – по дате подачи заявления.

Это нововведение вызвало большое недовольство у жителей. К примеру, по полярнинскому Положению очерёдность выстраивалась по трудовому стажу. Комиссия регистрировала заявления от граждан раз в год. В результате многие пенсионеры, проработавшие по три-четыре десятка лет, переместились из первой сотни даже не в первую тысячу. Александровцы с меньшим стажем, но раньше вставшие в очередь напротив - оказались в первых рядах.

В общей очереди на переселение в Александровске более трёх с половиной тысяч человек.

Руководство муниципалитета пыталось ситуацию урегулировать, но на многочисленные запросы и обращения в федеральные министерства ответ один – нормы установлены законом, нужно исполнять. Первые полсотни сертификатов по новым правилам вручили в 2015-м.

Как показывает практика, закон не статичен. Изменения, вышедшие в 2016 году позволили очередникам не из первой сотни, но готовым к переезду получить ГЖС. Нужно только с 1 января по 1 июля подать заявление о включении в краткосрочный реестр, который утверждается Минстроем, и на следующий год гражданин может реализовать своё право в порядке очерёдности. На текущий год в списке уже 402 семьи. Всё бы хорошо, но теперь уже сами очередники проявляют несознательность. Будучи внесёнными в список получателей – отказываются от сертификата по различным причинам. Документы начинают оформлять заново, а это потеря времени.

- И наконец, главная проблема – после объединения трёх ЗАТО средства на переселение из федерального бюджета сократились втрое, - комментирует     Юлия Короткова, директор МКУ «Служба муниципального имущества». - В 2009 году суммарно 233 с половиной млн рублей. В 2010-м – 92, в 2011 – 85. Ежегодно удаётся обеспечить жилищными сертификатами около полусотни александровских семей. При очереди в три с половиной тысячи человек процесс может затянуться на десятилетия, и многие очередники попросту не доживут.

Из списка утверждённых получателей на 2018 год, и в прошлые годы, есть семьи, которые включены, но по каким то причинам они  отказываются, в связи с этим мы вынуждены вносить изменения в наши постановления  согласовывать это всё с Минстроем России.

Просим обратить внимание что, если вы пишите заявления первоначально, что вы желаете получить сертификат в последствии, если вы попадете в перечень получателей, нужно подходить к этому вопросу очень обдуманно потому что в последствии нам нужно переоформлять документы, предлагать другим гражданам, которые изъявили ранее желание на получение жилья. На  сегодняшний день на 2018 год из утверждённого списка получателей сертификатов уже 7 семей отказались.

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