Первоклашек собирают в школу

В ЗАТО Александровск продолжаются коммунальные рейды. В центре внимания нынешнего пятничного объезда руководства муниципалитета и коммунальщиков оказался город Полярный.

Лето подходит к концу. Уже совсем скоро в квартирах александровцев потеплеют батареи. Начнётся очередной отопительный сезон. Чтобы он стартовал в большом ЗАТО без замечаний, в летние месяцы в муниципалитете велась большая работа. Итоги летних ремонтов подвели на этой неделе на выездном заседании региональной комиссии по подготовке к зиме.

У регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ теперь есть свой представитель в ЗАТО Александровск. Организация работает в Мурманской области уже больше года. Эта структура создана в соответствии с указом президента России.

Близится 1 сентября. Для родителей суматошная пора – собрать своё чадо в школу. Для родителей будущих первоклассников такие траты будут в новинку, но и они уже представляют, что это удовольствие не из дешёвых. Сегодня в Александровке вручили ранцы ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того на эти цели государством предусмотрены и специальные выплаты.

Дорогами войны удалось пройти воспитанникам последней смены городского лагеря. Экскурсию по местам боёв для ребят провёл главный поисковик Мурманской области.

«Море доброты» - благотворительный проект, который реализует сетевой партнёр «ЗАТО ТВ» телеканал «Арктик-ТВ». Новый подопечный редакции - Даша Витовская из Полярного страдает ДЦП. Девочка не умеет ходить, но прогнозы врачей обнадеживают – поставить ребёнка на ноги реально. Подспорьем может стать тренажёр, его настоятельно специалисты советуют приобрести родителям Даши. Стоимость чудо-аппарата более 300 тысяч рублей.

На дорогах становится всё больше автомобилей: северяне возвращаются из отпусков. Последний летний месяц испытывает терпение жителей региона частыми дождями. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об осторожности при езде в сырую погоду и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проводятся уже с начала года. Не остался в стороне и канал ЗАТО-ТВ. В эфире телередакции рубрика «Признание в любви родному городу».