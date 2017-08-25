ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Скоро в школу! Распахнёт нам двери классСегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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АТВ ЗАТО Александровск25.08.17 18:00

Первоклашек собирают в школу

В ЗАТО Александровск продолжаются коммунальные рейды. В центре внимания нынешнего пятничного объезда руководства муниципалитета и коммунальщиков оказался город Полярный.

Лето подходит к концу. Уже совсем скоро в квартирах александровцев потеплеют батареи. Начнётся очередной отопительный сезон. Чтобы он стартовал в большом ЗАТО без замечаний, в летние месяцы в муниципалитете велась большая работа. Итоги летних ремонтов подвели на этой неделе на выездном заседании региональной комиссии по подготовке к зиме.

У регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ теперь есть свой представитель в ЗАТО Александровск. Организация работает в Мурманской области уже больше года. Эта структура создана в соответствии с указом президента России.

Близится 1 сентября. Для родителей суматошная пора – собрать своё чадо в школу. Для родителей будущих первоклассников такие траты будут в новинку, но и они уже представляют, что это удовольствие не из дешёвых. Сегодня в Александровке вручили ранцы ребятам из семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации. Кроме того на эти цели государством предусмотрены и специальные выплаты.

Дорогами войны удалось пройти воспитанникам последней смены городского лагеря. Экскурсию по местам боёв для ребят провёл главный поисковик Мурманской области.

«Море доброты» - благотворительный проект, который реализует сетевой партнёр «ЗАТО ТВ» телеканал «Арктик-ТВ». Новый подопечный редакции - Даша Витовская из Полярного страдает ДЦП. Девочка не умеет ходить, но прогнозы врачей обнадеживают – поставить ребёнка на ноги реально. Подспорьем может стать тренажёр, его настоятельно специалисты советуют приобрести родителям Даши. Стоимость чудо-аппарата более 300 тысяч рублей.

На дорогах становится всё больше автомобилей: северяне возвращаются из отпусков. Последний летний месяц испытывает терпение жителей региона частыми дождями. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об осторожности при езде в сырую погоду и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проводятся уже с начала года. Не остался в стороне и канал ЗАТО-ТВ. В эфире телередакции рубрика «Признание в любви родному городу».

Комментарии

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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