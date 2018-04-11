Первый и яркий муниципальный турнир по фитнесс-аэробике и хип-хопу

На коммунальном часе в администрации ЗАТО Александровск в центре внимания, как и прежде, были вопросы последствий от апрельских снегопадов, отлову бродячих собак.

Теме вывоза снега посвятили и участники совещания по подготовке к майским праздникам. Центральные улицы и площади муниципалитета станут местом проведения культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню весны и труда и Дню Победы.

В Заполярье готовятся отметить грандиозное событие – 80-летие Мурманская области. Кульминацией станет концертная программа под открытым небом. Коллективы самодеятельности ЗАТО Александровск представят свою 15-минутную творческую визитную карточку. Отбор номеров проходит уже сейчас. Оценивают уровень творчества специалисты Мурманской области.

Открытый фестиваль самодеятельного творчества среди предприятий и организаций городов ЗАТО Александровск собрал на сцене талантливых и креативных, вокалистов и танцоров. Все стихи и песни о городе – юбиляре Снежногорске.

Заметным событием в спортивной жизни Александровска стал открытый муниципальный турнир по фитнесс-аэробике и хип-хопу. В числе участников были команды из Мурманска, Североморска, Мончегорска, а также спортсмены из большого ЗАТО: Снежногорска, Гаджиево и Оленей Губы.

Детско-юношеский драматический театр «Софитум» Централизованной клубной системы Полярного представил на суд зрителя премьеру спектакль «В молчании».

Выходные близко. Как всегда они будут наполнены событиями. Куда пойти, что посмотреть и не пропустить самое интересное поможет традиционная рубрика «Афиша выходного дня».