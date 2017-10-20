Петров мост появился на карте Полярного

Дорожные ремонты - последний штрих. Полярнинские дорожники планируют до наступления холодов залатать ямы сразу на нескольких улицах большого ЗАТО. Объём и адреса работ определили во время очередного рейда.

Детское отделение в Полярном не закроют. Руководство филиала № 5 медико-санитарной части спешит развеять слухи и заверяет: стационар функционирует в штатном режиме. Более того, в поликлинике планируют открыть ещё один участок.

Любимый город, расти большой! Столица подводных сил отметила 60-летие. Была подготовлена многодневная программа торжеств по случаю юбилея. А финальным аккордом стали народные гуляния на площади имени Льва Матушкина. Погода благоприятствовала многочисленным отдыхающим.

Полтора года условно и запрет на предпринимательскую деятельность - такой приговор вынесли коммерсанту из ЗАТО Александровск.

Ещё одно памятное место появилось на карте Полярного. Мостовой переход, соединяющий две части города - улицы Сивко и Фисановича- обрёл почётное наименование. По предложению инициативной группы горожан это сооружение названо «Петров мост» - в честь мэра Полярного Петра Любимникова. Об этом свидетельствует табличка на мемориальном камне. Церемония открытия памятного знака состоялось сегодня.

Работники Центральной городской библиотеки имени Каутского провели в Полярном флаер-акцию «Всемирный день без автомобиля!»

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.