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АТВ ЗАТО Александровск18.05.17 18:00

Политику кнута и пряника применяют к должникам ЖКУ в Снежногорске

Политика кнута и пряника. Применительно к должникам за ЖКУ в городе судоремонтников побеждает последнее. Ещё в начале апреля управляющая кампания Снежногорска объявила акцию для жильцов - своевременно оплатил квитанции – получи шанс выиграть телевизор. Пришло время подвести итоги.

Сегодня в Мурманской области писали проверочную работу по истории. Задания выполняли 11-классники, не выбравшие предмет для сдачи ЕГЭ. Участие в ней для школ добровольное. Писали её более 1800 школьников. В их числе и александровские выпускники. Кроме того, в большом ЗАТО сегодня прошла и последняя апробация ЕГЭ.

Вопросы противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании обсудили сегодня на очередном заседании профильной межведомственной комиссии ЗАТО Александровск.

Сегодня, 18 мая, свой профессиональный праздник отмечают хранители истории. На территории ЗАТО действует около дюжины музейных учреждений - муниципальных, школьных и ведомственных.

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17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 299 человек
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