Политику кнута и пряника применяют к должникам ЖКУ в Снежногорске

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Сегодня в Мурманской области писали проверочную работу по истории. Задания выполняли 11-классники, не выбравшие предмет для сдачи ЕГЭ. Участие в ней для школ добровольное. Писали её более 1800 школьников. В их числе и александровские выпускники. Кроме того, в большом ЗАТО сегодня прошла и последняя апробация ЕГЭ.

Вопросы противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании обсудили сегодня на очередном заседании профильной межведомственной комиссии ЗАТО Александровск.

Сегодня, 18 мая, свой профессиональный праздник отмечают хранители истории. На территории ЗАТО действует около дюжины музейных учреждений - муниципальных, школьных и ведомственных.