ЗАТО Александровск принимает участие в реализации масштабного партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» в большом ЗАТО под постоянным контролем муниципальных властей ЗАТО и региона. Состояние объектов в городских округах из перечня текущего года осмотрели на днях.

Представительный орган ЗАТО Александровск работает в полном составе. Место выбывшего депутата занял однопартиец. 10 октября новому парламентарию вручили удостоверение.

Месяц назад в Александровске стартовал отопительный сезон. Начался он и в цехах 10-го судоремонтного завода. Обогрев помещений организован за счёт электричества и даже дров. Но ни один котёл не спасёт, если не будет герметичной кровля.

Осень прочно вступила в свои права. Не за горами и зима со снегом и метелями. На этой неделе столбик термометра уже опускался ниже нулевой отметки. В связи с этим актуальная информация для автолюбителей от автоинспекторов.

Информационный центр по атомной энергии Мурманска проводит большую пропагандистскую работу среди молодёжи, нацеливая её на получение инженерных специальностей. В одной из александровских школ выступил представитель кафедры инженерной радиоэкологии Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Три десятка рекрутов должно отправиться на срочную службу нынешней осенью в соответствии с планом военного комиссариата ЗАТО на осеннюю кампанию. Призывная комиссия уже приступила к работе. Порядок призыва особых изменений не претерпел.

Полярнинский городской центр культуры «Север» готовится отметить своё 20-летие. Сегодня в эфире «АТВ ЗАТО Александровск» сотрудники учреждения ещё раз вспомнят о том, как всё начиналось.