После ЧП в школе в Полярном реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий

Сегодня на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии ЗАТО Александровск решался вопрос с полярнинской школой № 2. Напомним, на прошлой неделе занятия там были приостановлены по причине карантина.

Деятельность полярненской школы временно приостановлена с 15 января. Отстранены от работы двое сотрудников пищеблока, у которых обнаружен золотистый стафилококк. Эпидемиологическое расследование продолжается. Проведена дезинфекция пищеблока. Результаты ожидают к середине этой недели, приблизительно 24 января. Если анализы будут отрицательными, учебный процесс в школе возобновят. В противном случае потребуется повторная дезинфекция.

С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции среди населения разработан и рекомендован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Начальнику Управления образования ЗАТО Александровск приостановить функционирование бассейна МАОУ ДОД «Муниципальная детско-юношеская спортивная школа им. Дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» г. Полярный.

Насущные вопросы, планы и перспективы обсудили сегодня специалисты администрации большого ЗАТО на традиционном аппаратном совещании, которое открыло очередную рабочую неделю.

Око государево. В середине января сотрудники Мурманской областной прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах отметили профессиональный праздник. Попутно надзорный орган отчитался о результатах служебной деятельности.

«Дорога не прощает ошибок» – главный девиз юных инспекторов движения. В Снежногорске завершился муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо». Дорожная олимпиада для школьников состояла из нескольких этапов.

«Здравствуй, Солнце!». Возвращению долгожданного светила будет посвящён традиционный праздник, который пройдёт в большом ЗАТО 27 января. Между тем, зима не собирается уходить. Морозы и метели ещё впереди. На центральных площадях городов в субботу состоится традиционный конкурс снежных фигур «Фантазия полярной ночи».

Встреча друзей. Уже в 19 раз в большом ЗАТО прошёл традиционный фестиваль творчества трёх городов. Гаджиево, Полярный и Снежногорск по очереди принимали на своих главных сценах участников фестивального гала-концерта и многочисленных поклонников творчества земляков в зрительных залах.