После последнего звонка – сразу на ЕГЭ

1 июня в ЗАТО Александровск начнёт работу КПП «Кулонга». С этого дня пропускной пункт на 26-м километре автодороги Мишуково-Снежногорск принимается в эксплуатацию полярнинским районом базирования. Это проводится в соответствии с письмом командира подразделения.

Подтянуть стальные пояса - большой морской сухогрузный транспорт «Яуза» встал в заводской док «Нерпы» на профилактику и подготовку к следующим походам.

Сегодня в школах большого ЗАТО звенели последние звонки, а уже завтра выпускникам нынешнего года предстоит первое испытание в рамках единого государственного экзамена. Готовились целый год, если не больше, и сами школяры, и конечно же наставники.

На этой неделе стартует экзаменационная пора в школах - Единый государственный экзамен. Для выпускников одного из колледжей дилемма, куда пойти работать. Работодатели наперебой завлекают молодёжь пятизначными суммами и соцпакетом. Речь о будущих сварщиках.

Самодеятельные служители Мельпомены гарнизона подводников преподнесли своим поклонникам хороший подарок. Окончание очередного театрального сезона отметили долгожданной премьерой.