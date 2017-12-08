Поставлена задача - готовимся к Новому году!

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН. Документ обязывает подписавшие его страны объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание доходов. Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений работы российских служителей закона. Результаты есть.

На этой неделе в России отметили День волонтёра: 5 декабря - в соответствии с указом президента. Более того, глава государства предложил 2018 год объявить Годом добровольца. Волонтёрское движение в большом ЗАТО набирает обороты. Объединения добровольцев работают в Центре гражданского и патриотического воспитания молодёжи и в образовательных учреждениях.

Скоро Новый год! Руководство муниципалитета ставит задачи перед коммунальщиками, работниками культуры и образования по подготовке к празднику. До наступления 2018 года осталось всего три недели. Как большое ЗАТО будет встречать наступающий год, обсуждали сегодня на заседании специальной рабочей группы.

На информационном портале известий опубликовано сообщение о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении десятков миллионов рублей у российских судоремонтных предприятий. Речь идёт о промышленной группе «Новик». Предприятие распалось. Рабочих и инженеров удалось трудоустроить. На 10-м судоремонтном заводе отметили год со дня создания нового цеха, костяк которого и составили выходцы из «Новика».

Календарная зима продолжает удивлять причудливым температурным графиком. Как бы там ни было, столбик термометра выше нулевой отметки уже не поднимается, поэтому сотрудниками ГИБДД особое внимание уделяется ситуации на зимней дороге. Все участники движения должны быть предельно внимательными и соблюдать правила.