Пришло лето - пора готовиться к зиме

Коммунальное совещание в администрации ЗАТО Александровск определило основные направления работы на текущую неделю. На контроле обслуживание уличной дорожной сети и детских площадок, подготовка к следующему отопительному сезону.

В ЗАТО Александровск продолжается весенняя призывная кампания. По планам военного комиссариата ряды Вооружённых сил должны пополнить около полусотни александровских рекрутов.

Министерская оценка. Работу службы муниципального имущества в реализации программы «Жилище» отметили в Минстрое России благодарственным письмом.

В городах России участились случаи взрывов бытового газа в жилых газифицированных домах, унесшие жизни людей. Акционерное общество «Мурманоблгаз» напоминает абонентам, пользующимся голубым топливом, о необходимости соблюдения правил пользования газом в быту.

После длинной рабочей недели - три выходных дня. Во вторник, 12 июня, страна отметит свой главный праздник – День России. И выходной день с субботы перенесён на понедельник.