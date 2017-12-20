«Приз Снегурочки» разыграли в бассейне «Каскад»

Безопасный Новый год! Вопросы на контроле и планы на неделю обсуждали сегодня на традиционном коммунальном совещании в администрации ЗАТО.

На этой неделе стартовала кампания по выборам главы государства. Для граждан, которые не окажутся в единый день голосования, 18 марта, по месту своей регистрации, предусмотрена возможность сделать свой выбор в месте фактического пребывания.

В ноябре нынешнего года изменился порядок предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты федеральным льготникам. О нововведениях рассказывает Лилия Жирнова, заместитель директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

Очередной рекорд по числу участников соревнований был поставлен в спорткомплексе «Каскад», где состоялись муниципальные старты пловцов на «Приз Снегурочки». Эти соревнования имеют все шансы расширить свою географию.

До наступления Нового года осталось чуть больше недели. Близятся праздничные и выходные дни, которые всегда хочется проводить с пользой и удовольствием. Нет ничего невозможного. Поможет в этом традиционная рубрика «Афиша выходного дня».