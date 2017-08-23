«Признание в любви родному городу» - столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие

Лето подходит к концу. Уже совсем скоро батареи в квартирах александровцев потеплеют. Начнётся очередной отопительный сезон. Чтобы он стартовал в большом ЗАТО без замечаний, в летние месяцы в муниципалитете кипела работа. Итоги летних ремонтов подвели на выездном заседании региональной комиссии по подготовке к зиме под председательством вице-губернатора Мурманской области.

Совсем скоро во всех школах ЗАТО Александровск прозвенят звонки, возвещая о начале нового учебного года. Для родителей суматошная пора – собрать своё чадо в школу. Для родителей будущих первоклассников траты в новинку, но они уже представляют: удовольствие не из дешёвых. Семьям в трудной жизненной ситуации на помощь придёт социальная служба. На эти цели государством предусмотрены специальные выплаты.

Подразделения Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных продолжат акцию «День стерилизации».

В сентябре нынешнего года предстоят довыборы в Совет депутатов ЗАТО Александровск по двум полярнинским округам. С сегодняшнего дня началось досрочное голосование для избирателей, которые не смогут прибыть 3 сентября на участке по уважительным причинам.

Столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят уже с начала года. Не остался в стороне и телеканал «ЗАТО-ТВ», передавая добрые пожелания северян в рубрике «Признание в любви родному городу».