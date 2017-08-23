СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиМурманск встречает атомный ледокол «50 лет Победы», завершивший уникальный рейс на Северный полюс
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск23.08.17 18:00

«Признание в любви родному городу» - столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие

Лето подходит к концу. Уже совсем скоро батареи в квартирах александровцев потеплеют. Начнётся очередной отопительный сезон. Чтобы он стартовал в большом ЗАТО без замечаний, в летние месяцы в муниципалитете кипела работа. Итоги летних ремонтов подвели на выездном заседании региональной комиссии по подготовке к зиме под председательством вице-губернатора Мурманской области.

Совсем скоро во всех школах ЗАТО Александровск прозвенят звонки, возвещая о начале нового учебного года. Для родителей суматошная пора – собрать своё чадо в школу. Для родителей будущих первоклассников траты в новинку, но они уже представляют: удовольствие не из дешёвых. Семьям в трудной жизненной ситуации на помощь придёт социальная служба. На эти цели государством предусмотрены специальные выплаты.

Подразделения Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных продолжат акцию «День стерилизации».

В сентябре нынешнего года предстоят довыборы в Совет депутатов ЗАТО Александровск по двум полярнинским округам. С сегодняшнего дня началось досрочное голосование для избирателей, которые не смогут прибыть 3 сентября на участке по уважительным причинам.

Столица подводных сил готовится отметить своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят уже с начала года. Не остался в стороне и телеканал «ЗАТО-ТВ», передавая добрые пожелания северян в рубрике «Признание в любви родному городу».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 219 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Лада
23.08.17 13:37
Тем временем господин Толстых обосновался в столице нашей необъятной родины и разводит уже москвичей и гостей столицы через этот сайт http://inform-rielt.ru/ эту группу https://vk.com/club147665932 ну
Комментарий к новости:В Мурманске появилось мошенническое агентство недвижимости, или Простая схема зарабатывания денег от ООО «ИнСтар»
RostiK
23.08.17 08:54
Если Минэк так ошибся при сканировании, то и ВЦИОМ мог выдать ошибку за действительность, определяя рейтинг одобрения россиянами деятельности Путина в 81%. Возможно, там всего 11%.
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
Елена
23.08.17 00:51
Уважаемые, редакторы и журналисты, в конце эфира, было сказано, что УКСевжилсервис сообщило Вам, что горки и качели уже отремонтированы. Поясните пожалуйста УК севжилсервис пояснило по каким адресам п
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» составил рейтинг детских площадок Мурманска
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 23 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиДенег нет – россиянам не до зрелищ-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 9 копеек, евро снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуВ Ковдорском районе «отправили на пенсию» три десятка опор ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газДействия экологов около морских платформ очень похожи на разведку боем-PRO ЗаконыЗа платёжной дисциплиной в сфере ЖКХ в режиме онлайн будет следить государственная информационная система
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика