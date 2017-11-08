Призывная осень в ЗАТО Александровск

Единство непохожих. Россия – моя Родина! – эти слова могут сказать люди разных наций и народностей, живущие на территории большой страны. Культуры этих людей обогащают и дополняют друг друга. 4 ноября в России отметили День народного единства. Праздничные мероприятия прошли в городах ЗАТО Александровск.

Дан приказ ряды пополнить. Три десятка александровских рекрутов отправятся на срочную службу нынешней осенью. С начала октября проходят призывные комиссии, уже состоялись первые отправки на областной сборный пункт.

Где находиться шедевр деревянного зодчество Кижи? Где живёт старейший житель России? Кто является гарантом суверенитета нашей страны и первой мастерицей по чернению серебра? Это неполный список вопросов, на которые Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики предложили ответить россиянам и жителям СНГ во время написания «Этнографического диктанта».

Полезная информация для автолюбителей. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, определяющие последовательность проезда перекрёстков с круговым движением.

«Давненько я не брал в руки шашек», - эта фраза, брошенная великим комбинатором, оказалась настолько крылатой, что уже давно бытует не только в среде любителей настольных игр, но и в кавалерии. В нашем случае речь об игре. Шашки есть, но доска и правила другие. На СЗР «Нерпа» состоялся заводской чемпионат по игре в нарды.

Короткая рабочая неделя перевалила середину, а значит не за горам опять выходные. Провести их с пользой и удовольствием как всегда поможет наша традиционная «Афиша выходного дня».