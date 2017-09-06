Продолжается сезон работ у заполярных поисковых отрядов

«Вместе ради детей!» Полярнинская гимназия стала площадкой для встречи в рамках 8-й Всероссийской выставки-форума, который собрал детских омбудсменов Северо-Запада России, Саратовской и Тюменской областей.

Короткое северное лето заканчивается, но полевой сезон у заполярных поисковых отрядов продолжается. Пока позволяет погода, энтузиасты выезжают в сопки, где проходили места боёв Великой Отечественной войны, где до сих пор лежат останки бойцов, ожидая последнего упокоения и должных воинских почестей.

преддверии юбилея столицы подводных сил православный гаджиевский храм Андрея Первозванного обрел купола и кресты. Работы по возведению здания ещё продолжаются, но чин освящения христианских символов уже состоялся.

Совсем скоро столица подводных сил отметит своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.