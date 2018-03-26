АЗБУКА ЖКХ: Про взнос на капремонт рассказывает и показывает Егор БессолицынВ Колэнерго введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
АТВ ЗАТО Александровск26.03.18 20:30

Прогноз погоды не радует, нужно быть готовым к любым ситуациям

На аппаратном совещании в администрации большого ЗАТО обсудили вопросы, стоящие на контроле и планы на предстоящую неделю. Сегодня россияне соболезнуют по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово. В связи с трагическими событиями дано поручение провести внутренние проверки противопожарной безопасности в административных зданиях. Также на повестке дня рассмотрели вопрос подготовки муниципалитета к снегопадам и метелям. Прогноз погоды не радует, нужно быть готовым к любым ситуациям.

С начала года Госавтоинспекцией ЗАТО Александровск было предоставлено гражданам более 600 государственных услуг. Из них более 500 в электронном виде. Удобна для граждан и услуга по предоставлению госпошлины посредством электронного ресурса, во время которой  она взимается с 30-процентной скидкой. Одно обязательное условие – учётная запись на портале Госуслуги должна иметь статус «Подтверждённая».

Внимание, розыск! Правоохранители региона разыскивают молодого человека, совершившего развратные действия в отношении несовершеннолетнего в областном центре осенью прошлого года.

Творческая жизнь молодёжи ЗАТО Александровска бьёт ключом. В субботу в снежногорском Центре гражданского и патриотического воспитания прошёл Фестиваль молодёжного творчества «Фриспэйс».

В Мурманской области продолжается приём заявок на конкурс «Награда «Молодёжное признание – 2018». Он проводится с целью поощрения молодёжных и детских общественных объединений за вклад в развитие молодёжной политики, создание условий для самореализации молодых жителей Кольского полуострова, за высокие достижения представителей молодёжи в различных сферах деятельности.

25 марта в Росси отметили День работника культуры. В преддверии профессионального праздника губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручила региональные награды работникам учреждений культуры Кольского Заполярья.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 911 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
26.03.18 18:25
Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Василий
26.03.18 17:48
Спросите еще про распределение жилплощади вне очереди, тоже все для приближенных. В том числе тот же Тимофеев, Глобус, Смирнов Алексей, Шекшуев и т.д. А местные рядовые сотрудники до сих пор ждут. Н
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Надежда Н.
26.03.18 17:33
Уважаемый Алексей Круглин, расскажите, как проходят "в отношении руководства УМВД России по Мурманской области... тщательные служебные проверки"? Наверно, опять пальчиком погрозят.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и куриные яйца оказались в лидерах по росту цен-PRO ВалютуКурс евро вырос на 14 копеек, доллара снизился на 10 копеек-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика