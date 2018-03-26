На аппаратном совещании в администрации большого ЗАТО обсудили вопросы, стоящие на контроле и планы на предстоящую неделю. Сегодня россияне соболезнуют по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово. В связи с трагическими событиями дано поручение провести внутренние проверки противопожарной безопасности в административных зданиях. Также на повестке дня рассмотрели вопрос подготовки муниципалитета к снегопадам и метелям. Прогноз погоды не радует, нужно быть готовым к любым ситуациям.

С начала года Госавтоинспекцией ЗАТО Александровск было предоставлено гражданам более 600 государственных услуг. Из них более 500 в электронном виде. Удобна для граждан и услуга по предоставлению госпошлины посредством электронного ресурса, во время которой она взимается с 30-процентной скидкой. Одно обязательное условие – учётная запись на портале Госуслуги должна иметь статус «Подтверждённая».

Внимание, розыск! Правоохранители региона разыскивают молодого человека, совершившего развратные действия в отношении несовершеннолетнего в областном центре осенью прошлого года.

Творческая жизнь молодёжи ЗАТО Александровска бьёт ключом. В субботу в снежногорском Центре гражданского и патриотического воспитания прошёл Фестиваль молодёжного творчества «Фриспэйс».

В Мурманской области продолжается приём заявок на конкурс «Награда «Молодёжное признание – 2018». Он проводится с целью поощрения молодёжных и детских общественных объединений за вклад в развитие молодёжной политики, создание условий для самореализации молодых жителей Кольского полуострова, за высокие достижения представителей молодёжи в различных сферах деятельности.

25 марта в Росси отметили День работника культуры. В преддверии профессионального праздника губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручила региональные награды работникам учреждений культуры Кольского Заполярья.