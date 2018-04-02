Пятисот пар туфель скользили по паркету

На повестке дня оттепель, но ненадолго. Снегопады ещё не закончились, поэтому дорожным службам радоваться приходу весны ещё рано. Текущие проблемы, вопросы на контроле и планы на перспективу обсудили на традиционном аппаратном совещании в администрации ЗАТО Александровск на старте новой недели.

В городах большого ЗАТО проходят рейды сотрудников прокуратуры совместно с представителями Государственного пожарного надзора. В центре внимания проверяющих - объекты социальные и культурно-бытовые.

В ЗАТО Александровск будет произведена корректировка платы за отопление в соответствии с 354 постановлением правительства РФ. Квитанции с ежегодным перерасчётом получат жильцы 111 многоквартирных домов.

Дорожные знаки, запрещающие движение и парковку. Предложения от организаций и граждан об их установке преобладали в повестке дня очередного заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

Накануне дня смеха на сцене Дворца культуры «Современник» собрались команды КВН судоремонтного завода «Нерпа», которые решили в очередной раз потягаться за почётный трофей кубка юмора. Идея заводского Совета молодёжи год от году набирает обороты. Ряды весёлых и находчивых ширятся. Нынешний турнир уже седьмой.

Не менее пятисот пар туфель прошлись по полярнинскому паркету в минувшее воскресенье. Спортивный комплекс «Каскад» принимал участников ежегодного турнира по бальным танцам на Кубок большого ЗАТО.