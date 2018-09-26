Разбираться в пенсионном законодательстве с юных лет

Текущие проблемы городов Александровска обсудили на коммунальном часе в администрации большого ЗАТО. Благоустройство, подготовка к зиме и платёжная дисциплина - постоянные вопросы повестки дня.

Утилизация плавтехбазы «Лепсе» - заключительный этап. Сегодня на СРЗ «Нерпа» торжественно открыли защитное укрытие. Это сооружение было возведено и предназначалось для безопасной выгрузки отработавшего ядерного топлива из баков хранилища судна.

Думать о будущем сегодня. До пенсии ещё далеко, но знать, как формировать свои будущие пенсионные накопления, необходимо уже сегодня. Лекции для школьников и студентов – одно из направлений работы с молодёжью, которое практикуют специалисты Пенсионного фонда ЗАТО Александровск.

«Благодарю» – слово, которым мы нечасто пользуемся в повседневной жизни. Выразить свои чувства и поблагодарить дорогого человека смогли участники акции «Благодарю». Организаторами мероприятия выступили юные коллеги редакции «ЗАТО-ТВ» – корреспонденты пресс-центра «Берёзка» и их педагоги.

Город судоремонтников отметил своё 45-летие. В эфире рубрика «Признание в любви родному городу».