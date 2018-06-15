АТВ ЗАТО Александровск15.06.18 20:55
РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ: Эх, дороги… Ильяс Мазитов, заместитель главы администрации ЗАТО Александровск, рассказывает о летней кампании ремонта дорог
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 136 человек
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Последние комментарии
Смирнова Еденп
15.06.18 20:28
Фас называется ваша передача. Подумайте, кто сказал это слово Баталову. Кто хочет отобрать у нашего колхоза последнее. Вот вы Прокопчука с его комментариями показывали, а вы у него спросили, почему он
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
Known
15.06.18 07:06
С первой победой! Думаю, что наши футболисты приготовили сюрприз для болельщиков. Жаркие игры ещё впереди.
Комментарий к новости:Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой
Семен П
14.06.18 21:31
Молодца! Хорошо начали, порадовали бутсы российские!
Комментарий к новости:Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой
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