РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ: Квартирный вопрос в ЗАТО Александровск

Жилищный вопрос актуален для всех регионов и муниципалитетов. Остро стоит он и в ЗАТО Александровск.

На сегодняшний день в ЗАТО существует внутренняя очередь на квартиры в количестве около 4 сотен человек, но жизнь не стоит на месте. В городах появляются новые семьи, рождаются дети, так или иначе, но со временем возникнет потребность у жителей муниципалитета улучшить свои жилищные условия. Несмотря на то, что суммарно население трёх городов за последние два десятка лет сократилось более чем на треть, очередь на квартиры внутри ЗАТО достаточно велика.

Гость студии «АТВ ЗАТО Александровск» Юлия Короткова, директор МКУ «Служба муниципального имущества», разъясняет ситуацию: «Обзавестись квартирой в закрытых городах можно, получив её от муниципалитета по договорам социального или служебного найма. Можно и купить квартиру в собственность. Те, кто не имеет возможности или желания покупать жильё, планируя со временем перебраться на Большую землю, довольствуются первым способом. Практикуется также коммерческий найм. В этом случае к привычным квитанциям за ЖКУ прибавляется ещё одна - за аренду квартиры у муниципалитета».

Наряду с дефицитом квадратных метров в городах ЗАТО присутствует и другая проблема – жильё брошенное. Если в Снежногорске пустующие квартиры нужно ещё поискать, то в Полярном пустуют целые дома или же они заселены частично.

- В муниципалитете ведётся работа по переселению граждан из полупустых домов в более заселённые микрорайоны, - рассказывает Юлия Короткова, директор МКУ «Служба муниципального имущества». – Но предварительно жилые помещения нужно привести в надлежащий вид. Прежде в Гаджиево существовала программа по ремонту пустующих квартир с последующим их распределением. Непростые экономические условия и возникшие более крупные расходные обязательства муниципальной казны (строительство детского сада в гарнизоне подводников, реконструкция спортшколы в Снежногорске) не позволили программу продолжить. Позднее в Гаджиево к решению жилищной проблемы подключилось Минобороны: завершается строительство нового микрорайона на месте снесённых хрущёвок.

Расходы на содержание пустующего жилья - ощутимая статья в муниципальном бюджете. В конце 2016 года администрация Александровска решилась на эксперимент: часть этих средств направить на восстановление квартир. Составили программу, вынесли на обсуждения Совета депутатов. Получили одобрение. В 2017 году в планах значился ремонт 20 квартир: по 10 в Полярном и Оленьей Губе. К лету очередники уже начали справлять новоселье.

Экономический эффект ожидался через полтора-два года. Суммы, потраченные на ремонт квартир вполне сопоставимы с затратами на содержание их как пустующих. Уже сейчас расходы по содержанию оплачиваются не бюджетом, а самими жильцами.

Как бы там ни было, напомним, очередь на улучшение жилищных условий в ЗАТО Александровскна сегодняшний день составляет около четырёхсот человек.