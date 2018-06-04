РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ: Семён Кауров – о летней кампании-2018 в ЗАТО Александровск

Проведение кампании по летнему оздоровлению детей – задача приоритетная. Муниципалитет принимает в ней непосредственное участие. За счёт средств муниципального бюджета приобретаются путевки в оздоровительные учреждения, открываются городские лагеря. Объём необходимых средств на эту кампанию рассчитывается, исходя из спроса, из возможностей казны. Действуют и региональные рекомендации.

- Хватает ли средств на организацию летней кампании-2018?

- Есть ли контроль со стороны муниципалитета за тем как отдыхают дети ЗАТО Александровск в летних лагерях за пределами региона. Как он осуществляется?

- Возможность провести лето с пользой и заработать карманные деньги пользуется у подростков популярностью. Планы по летнему трудоустройству формирует областной комитет по труду и занятости населения. Большинство вакансий для школьников предоставляют именно муниципальные предприятия и учреждения. Удаётся ли изыскать необходимое количество рабочих мест. С какими трудностями приходится сталкиваться?

- Во многих городах, на территории которых работают крупные предприятия и организации, они берут на себя определённую часть нагрузки и по летнему оздоровлению, и по трудоустройству. Есть ли такие ресурсы в нашем ЗАТО?

На вопросы журналиста «АТВ ЗАТО Александровск» отвечает Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск.