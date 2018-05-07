Робосхватки - команды Александровска сражались за право называться лучшими юными инженерами

Текущие вопросы и планы на праздничную неделю обсудили на традиционном аппаратном совещании в администрации большого ЗАТО.

Очистка от снега улиц, дворов и подведомственных территорий с контроля не снимается. Тёплая погода помогает затянувшемуся процессу. Не меньше внимания администрация уделяет и привидению в порядок мемориалов на территории Александровска.

Акваторию Пала-губы 10 СРЗ покинуло рыболовецкое судно «Дистинкт». Это была «первая ласточка» нового направления в судоремонте для полярнинского завода, который ранее специализировался только на ремонте военных кораблей.

В Снежногорском Доме детского творчества «Дриада» состоялись 6-й муниципальный турнир по робототехнике имени Павла Стеблина и II турнир по робототехнике для дошкольников. Команды Александровска сражались в робобоях за право называться лучшими юными инженерами.

Завершилась муниципальная научно-практическая конференция для юных исследователей «Золотой росток. Юниор». Уже восьмой конкурс исследовательских работ собрал учащихся 1-4 классов образовательных учреждений ЗАТО.

Делать добро – это просто. Уверены педагоги и воспитанники Полярнинского Центра дополнительного образования. В образовательном учреждении состоялась благотворительная выставка-ярмарка «Мы рядом» в рамках регионального проекта, который уже не первый год реализуется в этом центре.

Подарком к наступающему празднику для полярнинцев стал концерт Ансамбля песни и пляски Северного флота. Военные артисты не такие частые гости в городе воинской славы, как хотелось бы, поэтому каждый приезд коллектива - это всегда событие.

Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Разговор о главном». На этот раз журналисты «АТВ ЗАТО Александровск» затронули тему развития детского спорта в муниципалитете.