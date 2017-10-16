Семье Рубцовых из Гаджиево, победителям фотоконкурса «Разноцветный сентябрь», вручили заслуженный приз

Вопросы на контроле, проблемы и планы на перспективу обсудили сегодня на традиционном аппаратном совещании в администрации большого ЗАТО.

Информационный центр по атомной энергии Мурманска проводит большую пропагандистскую работу среди молодёжи, нацеливая её на получение инженерных специальностей. В одной из александровских школ выступил представитель кафедры инженерной радиоэкологии Санкт-Петербургского государственного технологического института.

В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Есть и северяне – 45 молодых и активных. Кроме того, на фестивале работает и волонтёрский корпус. В числе добровольных помощников есть и представитель ЗАТО Александросвск.

Награда нашла героя. Победителям фотоконкурса «Разноцветный сентябрь» семье Рубцовых из Гаджиево вручили заслуженный приз – подарочный сертификат.

Полярнинский городской центр культуры «Север» готовится отметить своё 20-летие. Сегодня в телеэфире сотрудники учреждения ещё раз вспомнят, как всё начиналось.