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АТВ ЗАТО Александровск26.05.17 18:00

«Семейный перископ» подняли в Центре культуры «Север»

Безопасный труд на крупном производстве - глазами детей. Необычное творческое состязание состоялось на заводе «Нерпа». Работы юных художников из города судоремонтников, представленные на конкурс, были посвящены Всемирному дню охраны труда, который отмечался в последних числах апреля.

Александровские единороссы готовятся к довыборам в Совет депутатов большого ЗАТО. Решение александровского теризберкома пока не издано, так как не пришло время, но на местных партийных праймериз уже заранее определили возможного кандидата на депутатское кресло.

На этой неделе в школах большого ЗАТО звенели последние звонки. Учебный процесс окончен, впереди итоговая аттестация. Свои оценки «За прилежание и труд, за достиженья в творчестве и спорте» выпускникам 2017 года выставил и муниципалитет. Вчерашним школярам вручили премии ЗАТО Александровск.

Финальным аккордом праздника «Последний звонок» в Александровске стали традиционные шествия выпускников  этого года по центральным улицам родных городов.

«Димкин автобус» - на дорогах большого ЗАТО теперь можно заметить автобус яркой раскраски и с надписью на бортах.  Появление такого необычного пассажирского транспортного средства на междугородней линии стало результатом совместного проекта.

На прошлой неделе отмечался Всемирный день семьи. В международном конкурсе семейного творчества в областном центре представители муниципалитета достойно выступили, завоевав гран-при. В Центре культуры «Север» решили праздник немного продлить и пригласили полярнинцев - родителей и детей - принять участие в небольшом творческом состязании под названием «Семейный перископ».

Полярнинские хранители истории присоединились к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». На несколько часов все музейные залы и даже чердак заполнили посетители. 

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