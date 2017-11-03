Семья Бут при поддержке полярнинского театра «Мотес» приняла участие в I Всероссийском форуме театрального и циркового мастерства

Заметным событием в культурной жизни большого ЗАТО стало празднования юбилея Полярнинского историко-краеведческого музея. Музейщики пригласили разделить с ними праздник своих коллег, друзей и северян.

Общественно-полезная работа – в «Розе ветров» прошёл семинар для специалистов по работе с молодёжью по вопросам развития волонтёрского движения. На десерт – рассказ о международном фестивале молодёжи в Сочи, что называется из первых уст.

В последних числах октября в Северной столице состоялся I Всероссийский форум театрального и циркового мастерства «Заметьте!..». Сцена пансионата «Балтиец» под Санкт-Петербургом собрала коллективы со всей страны. Мурманскую область на фестивале представила семья Бут при поддержке полярнинского театра «Мотес».

Ещё Самуил Маршак говорил: «Литературе также нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели…». В Центральной городской библиотеке им. Каутского подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший читатель».

Впереди выходные и праздники. Кто-то планирует отдохнуть с выездом из большого ЗАТО. Но в поездка по зимней дороге возможны неприятные неожиданности. В связи с этим полезная информация для автовладельцев: нынешней осенью приказом министра Внутренних дел внесены изменения в административный регламент ГИБДД. С октября сотрудники Госавтоинспекции не выдают справки о ДТП для страховых компаний.