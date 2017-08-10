Семья Пинчук отметила золотую свадьбу в снежногорском отделе ЗАГС

В ЗАТО Александровск продолжаются мероприятия в рамках масштабного проекта «Создание комфортной городской среды». Муниципалитет подал заявку и оказался в числе участников федеральной программы. В этом году планируется облагородить придомовые территории по одной в каждом округе и одну общественную площадку. Сегодня представители руководства Александровска побывали на объекте в Полярном.

Снежногорское АТП, обслуживающее перевозки внутри большого ЗАТО и за его пределами, по мере возможности старается обновлять подвижной состав. На днях на предприятие прибыл новый городской автобус, на борта которого уже готовы реализовать новый оформительский проект.

Полвека вместе - душа в душу. 50-летие совместной жизни отметила сегодня супружеская чета Пинчук - Алексей Васильевич и Нина Александровна. В снежногорском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония «Золотой свадьбы.

С 22 по 27 августа Министерство обороны проводит Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017». Крыловский государственный научный центр планирует презентовать макет перспективного корвета «Бриз». Ранее в центре прошло расширенное совещание по вопросу создания системы управления жизненным циклом военных кораблей. А сегодня группа специалистов Крыловского центра завершила плановую поездку по судоремонтным заводам Кольского полуострова.

В ЗАТО Александровск полицейскими задержан подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов.