«Щенячий патруль» пришёл в детский сад «Сказка»

Противодействие идеологии терроризма. Злободневную тему на этой неделе обсудили на плановом заседании межведомственной профильной комиссии ЗАТО Алексчандровск.

1 июня - юбилейная дата в истории Российского флота. 85 лет назад была образована Северная военная флотилия. Полярному суждено было стать колыбелью Северного флота.

Полтора десятка различных выплат и пособий предусмотрено государством для семей, имеющих детей. Через месяц будет введена ещё одна.

Погода не помеха для веселья. В первый день календарного лета, в Международный день защиты детей, праздник в большом ЗАТО состоялся. В гости к полярнинским малышам, воспитанникам детского сада № 1 «Сказка», пришёл «Щенячий патруль».

Любовь к чтению нужно прививать с колыбели, уверены сотрудники снежногорской библиотеки «Мир детства». В День защиты детей в родильном отделении состоялась традиционная акция «Ты рождён читателем».

За минувшую неделю сотрудниками Госавтинспекции выявлено 168 нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами. Зарегистрировано 5 ДТП с материальным ущербом. Сегодня сотрудники ГИБДД вместе со своими юными помощниками провели акцию, призванную обезопасить перевозки детей автотранспортом.