Скоро осень – за окнами август!

Сводки с коммунальных фронтов. На календаре последний летний месяц. Ход работ в городских округах большого ЗАТО обсуждали на традиционных коммунальном часе в администрации муниципалитета.

Навстречу юбилею! К 60-летию столицы подводных сил приводят в порядок гаджиевский ДОФ. До начала торжеств остался месяц с небольшим. Здание в строительных лесах, витражи на фасаде демонтированы. Подрядчики заверяют: «Успеем в срок!»

Во время празднования Дня военно-морского флота в Полярном открылся музей, повествующий об истории и становлении Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.