Скульптурные мастерские на площадях большого ЗАТО

Насущные вопросы, планы и перспективы обсудили на традиционном аппаратном совещании в администрации Александровска на старте новой рабочей недели.

С 1 января семьи, в которых появились на свет первенцы и вторые дети, могут рассчитывать на меры соцподдержки федеральные и региональные. Соответствующие нововведения содержатся в нормативных актах: Указе Президента России и законе Мурманской области. Выплаты ежемесячные в течение полутора лет.

Готовим ребёнка в школу. До первого сентября ещё далеко, но родители будущих первоклассников уже сейчас озабочены этим вопросом. Наводят справки, в какую школу лучше пойти, к какому педагогу. Что должен знать и уметь будущий первоклассник, на что нужно обратить особое внимание родителям. Сегодня редакция «АТВ ЗАТО Александровск» продолжает серию сюжетов, посвящённых этой теме.

Беру глыбу и отсекаю всё лишнее. Снежные ваятели большого ЗАТО фантазировали на тему полярной ночи. Ежегодный конкурс снежных фигур прошёл в Снежногоске и Гаджиево. Центральные площади городов на три часа превратились в скульптурные мастерские.

Спортивная суббота в большом ЗАТО была посвящена хоккею. Ледовые баталии прошли сразу на двух аренах - в Снежногорске и Полярном.