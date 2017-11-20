Традиционное аппаратное совещание в администрации открыло очередную рабочую неделю в большом ЗАТО. В центре внимания руководителей муниципалитета вопросы, стоящие на контроле, проблемы и планы на перспективу.

Полтора десятка вопросов вошли в повестку дня очередного заседания Совета депутатов ЗАТО Александровск. Парламентарии внесли коррективы в главный нормативный документ Александровска - устав и ряд других актов местного значения.

Служить в морском спецназе непросто, но почётно. Полярнинский отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отметил 45-летие. Лучшим бойцам специального назначения в день профессионального праздника вручили награды от командования. Слова напутствия на ратную службу высказали ветераны.

Чтоб каждая ракета – в цель. 19 ноября в России отметили День ракетных войск и артиллерии. Торжественное построение по случаю профессионального праздника прошло в местном представительстве «Бога войны» - отдельной бригаде береговой артиллерии Кольской флотилии.

Готовим ребёнка в школу. До первого сентября далеко, но родители будущих первоклассников уже озабочены этим вопросом: наводят справки, в какую школу лучше пойти, к какому педагогу. Что должен знать и уметь будущий первоклассник, на что нужно обратить внимание родителям. Сегодня редакция продолжает серию сюжетов, посвящённых этой теме.