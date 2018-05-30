Со второй попытки: депутаты ЗАТО Александровск собрались на заседание, чтобы заслушать отчёт главы администрации

Конкурсы на дорожную разметку, обслуживание детских площадок и подготовка к следующему отопительному сезону. Коммунальное совещание в администрации муниципалитета определило основные направления работы на текущую неделю.

За многолетний труд во благо Заполярья. Александровцам вручили региональные знаки «Ветеран труда». Церемония была приурочена к 80-летию Мурманской области.

Ежегодный отчёт главы администрации, исполнение прогнозного плана приватизации, передача имущества и корректировка нормативных документов местного значения - александровские парламентарии собрались на очередное плановое заседание.

Приобрели автомобиль – не затягивайте с регистрацией, советуют автоинспекторы. И напоминают: работает единый портал госуслуг, но не стоит забывать и о привычных способах постановки на учёт, чтобы избежать штрафа за нарушение сроков регистрации.

Выходные близко. Как и прежде они будут наполнены многочисленными событиями. Куда пойти, что посмотреть и не пропустить самое интересное. Об этом расскажет традиционная рубрика «Афиша выходного дня».